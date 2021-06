Le Marche in treno: estate con più Freccia Rossa e Regionali, sconti in spiaggia a chi li utilizza

ANCONA - Nuovi treni Freccia Rossa per Ancona e Pesaro, altri regionali per le Marche e sconti negli stabilimenti balneari per chi viaggia in treno: sono le noità annunciate da Trenitalia in occasione del lancio dell’orario estivo al via da domenica 13 giugno 2021.

Coronavirus, zero morti per il secondo giorno di fila e nelle Marche si svuotano le terapie intensive/ Il trend dei contagi

APPROFONDIMENTI IL CASO «L'Abruzzo ha tre mari». Il governatore Marsilio... L’ACCORDO Collegamenti e sviluppo. Marche, Lazio, Toscana, Umbria e Abruzzo:...

I dettagli del nuovo orario sono stati illustrati oggi da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. Sono inoltre intervenuti Sabrina De Filippis e Paolo Attanasio, rispettivamente Direttori delle Divisioni Passeggeri Regionale e Lunga Percorrenza. S

Freccia Rossa

Saranno più di 150 i treni regionali e interregionali in circolazione nelle Marche dal lunedì al sabato e 62 quelli nei giorni festivi con un nuovo collegamento link per Ascoli Piceno e salgono a 40 le Frecce ogni giorno. Un’offerta che mira a incrementare il turismo locale e quello nazionale alla riscoperta delle mete più suggestive della regione. Tutti i giorni, con l’orario estivo, un nuovo collegamento Frecciarossa Brescia - Milano – Pesaro – Ancona. Il sabato e la domenica ci saranno due nuovi Frecciarossa Ancona – Senigallia – Pesaro – Bolzano.

Barrese, uno dei leader di Banca Intesa: «Non esiste la terza Italia, alle Marche servono infrastrutture»

La nuova offerta regionale

Quest’estate al via Piceno Line, 15 collegamenti al giorno, nei festivi, tra San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno, in connessione con i treni regionali. In soli 40 minuti si arriverà dall’entroterra al cuore della Riviera delle Palme e viceversa. Tornano Marche Line, il treno del fine settimana da Piacenza a San Benedetto del Tronto (dal 18 giugno), Conero Link (dal 13 giugno) con 43 collegamenti al giorno tra la Baia di Portonovo e Ancona e Fermo Link (già attivo), il servizio navetta che collega la stazione di Porto San Giorgio a Fermo. Già attivo l’Urbino Link - in collaborazione con la società di trasporto Adriabus- che offre 58 collegamenti al giorno tra Pesaro e Urbino con un unico biglietto di viaggio per scoprire la città natale di Raffaello.

Promozioni e partnership

Per chi sceglie di viaggiare sui treni regionali nelle Marche quest’estate ci sarà uno sconto sui servizi mare e sul food in tutti gli stabilimenti balneari convenzionati con Trenitalia. Agevolazioni previste anche per chi viaggia con Marche Line. Per incentivare l’uso del treno Trenitalia propone inoltre una serie di facilitazioni come Promo Junior, Estate insieme, Viaggia con me e Promo Plus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA