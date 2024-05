Aveva una ferita da taglio all'addome e per questo è stato soccorso nella zona di Falerone, ieri notte, poco dopo le 22. Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra con la Potes di Amandola. Il ragazzo ferito, di circa 30 anni, è stato poi portato all'ospedale Murri di Fermo in condizioni non gravi.

Indagini in corso

Indagini in corso per capire cosa sia esattamente accaduto e come il giovane sia stato ferito all'addome riportando un taglio profondo.