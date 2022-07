Il caldo non lascia tregua: week end rovente nelle Marche, nell'entroterra più di 40 gradi. Quando finirà?

ANCONA - Ci aspetta un week end rovente, l'ennesimo di questa estate infuocata. Il caldo africano non concede tregua alla Marche anche se, perlomeno questo fine settimane, sarà possibile trovare un qualche tipo di refrigerio sulle coste. Il servizio regionale di Potezione civile, infatti, assegna il bollino rosso ("Ondata di calore. Le condizioni meteorologiche a rischio persistono per tre o più giorni consecutivi. Allerta dei servizi sanitari e sociali"), per domenica, a due sole città: Urbino e Fabriano. Oggi, venerdì 22 luglio, bollino giallo per tutti, domani arancione (Sono previste temperature elevate e condizioni meteorologiche a rischio in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili. Allerta dei servizi sanitari e sociali) generalizzato.

Ma è proprio la città della carta a conquistare il poco invidiabile titolo di località più calda delle Marche. La protezione civile, infatti, prevede oggi a Fabriano una massima di 39 gradi (percepita 40), domani 40 (percepita 41) e domenica 38 (39).

Quando finirà?

Secondo gli esperti di 3bmeteo bisognerà attendere ancora un po', almeno fino ai primi giorni della prossima settimana. Quando un fronte temporalesco attraverserà il Nord Italia e il calo termico coinvolgerà, almeno parzialmente, anche le regioni centrali: "Il passaggio sarà più incisivo e vedrà temporali anche forti, probabilmente tra l'alta Lombardia e il Triveneto con delle grandinate non escluse ma al momento difficili da inquadrare. Questo transito instabile avrà un effetto sul clima abbassando di qualche punto sia le massime che le minime su buona parte del Nord, una leggera diminuzione è prevista anche sulle regioni centrali".