SANT’ELPIDIO A MARE - Torna fino a domani, alla scuola “A. Bacci” di Sant’Elpidio a Mare, il “Progetto Tirotary” proposto dal Rotary Club Montegranaro e destinato agli studenti delle classi terze della scuola secondaria della città elpidiense oltre che di quella di Montegranaro.

«Quest’anno si è avuta una adesione ancora maggiore rispetto al passato da parte delle famiglie che hanno accettato di far controllare i loro figli – fa sapere il direttore scientifico del progetto, nonché vicesindaco, Matteo Verdecchia – segno, questo, di quanto sia passato positivamente il messaggio che abbiamo sempre lanciato sul fronte della prevenzione nelle scuole». A Sant’Elpidio a Mare saranno interessati gli alunni ed alunne delle terze classi. Si tratta di un progetto, proposto per il dodicesimo anno con il patrocinio del Comune di Sant’Elpidio a Mare, pensato al fine di monitorare la funzionalità-morfologia della tiroide nella fascia di età durante la quale avvengono i maggiori cambiamenti ormonali nonché fisici e, preventivamente, valutarli. Con il progetto si dà la possibilità, per alcuni giorni al mattino, ai ragazzi interessati (previo consenso dei genitori) di sottoporsi ad una ecografia della tiroide avvalendosi della collaborazione di una equipe medica di alto livello. «I dottori che seguono il progetto prestano il loro servizio in forma gratuita – aggiunge il Sindaco Alessio Pignotti – e, in qualità di Sindaco di questa città nella quale il progetto è stato proposto per primo in questa forma, per poi crescere di anno in anno, non posso che ringraziarli così come ringrazio il Rotary per l’attenzione dimostrata sul fronte preventivo per i nostri ragazzi. Abbiamo rilevato un grande interesse, tradotto poi con un’alto numero di ragazzi e ragazze sottoposti al controllo». Una volta effettuato lo screening ed esaminati i dati, i risultati saranno consegnati ai genitori degli studenti, tramite la scuola, con eventuali indicazioni da seguire.

APPROFONDIMENTI COLPO DI SCENA Sant'Elpidio a Mare, società Tennacola: si dimette a sorpresa il presidente Biondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA