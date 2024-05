PEDASO Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 i funerali di Giampiero Larivera, il 54enne morto nella notte tra venerdì e sabato durante l’agguato in via Garibaldi. Ieri il magistrato ha concesso il nullaosta per le esequie e la successiva sepoltura. Quello di oggi sarà il momento del raccoglimento e del dolore per i familiari dell’uomo. Sono stati giorni difficili per i genitori Alfiero e Pinetta e per il fratello Claudio.

Una morte improvvisa e inaspettata, quella di Larivera, arrivata dopo una serata trascorsa in compagnia di amici e coetanei. Agli arresti domiciliari il suo amico Silvano Asuni, residente a Monterubbiano. Il nullaosta della Procura è arrivato dopo l’autopsia che si è svolta martedì.

Gli accertamenti

I periti avranno ora a disposizione 60 giorni per completare il loro lavoro. Il pm che segue il caso è Alessandro Pazzaglia e lui stesso ha chiesto, prima dell’autopsia, di accertare con chiarezza se le lesioni riportate dalla vittima siano compatibili solo con l’investimento dell’auto condotta dal suo amico o se ci possano essere altre cause. Larivera è morto per una caduta? Le lesioni sono dovute ad altri motivi o comunque non legate solo all’investimento? Dubbi che restano da chiarire, così come resta da chiarire quanto avvenuto durante l’agguato in via Garibaldi.

I video

Gli inquirenti stanno acquisendo nuovi video della serata. Ieri mattina la Procura ha inoltre conferito l’incarico all’ingegner Simone Guaitini per effettuare una perizia cinematica sull’incidente. Il perito di parte sarà Luigi Mercanti. L’esame consentirà di accertare, attraverso un’analisi postuma, come si è effettivamente verificato l’incidente e quali siano le responsabilità da attribuire alle persone coinvolte, sia attraverso l’analisi del mezzo che quella delle lesioni riportate dalla vittima, confrontandola poi con le testimonianze acquisite. Un incrocio di dati e racconti su cui stanno lavorando i carabinieri anche per identificare tutti i partecipanti all’agguato. Asuni per ora resta agli arresti domiciliari per omicidio volontario, tentato omicidio e omissione di soccorso.