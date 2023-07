Cerbero non molla: ancora giorni con caldo da bollino rosso in tutte le città delle Marche

ANCONA - L'afa da bollino rosso non attenua la sua presa sulle Marche e, per almeno un paio di giorni, bisognerà rassegnarsi al caldo africano targato "Caronte". Le previsioni, infatti, parlano di temperature elevate, seppur un po' meno di quanto previsto nei giorni scorsi, almeno fino a giovedì 20 luglio compreso. Oggi, mercoledì e giovedì, la Protezione civile delle Marche assegna il bollino rosso (Le condizioni meteorologiche a rischio persistono per tre o più giorni consecutivi. Allerta dei servizi sanitari e sociali) a tutte le 9 città messe sotto osservazione. Una situazione che sta cominciando a mettere sotto pressione anche le strutture sanitarie ed i particolare i Pronto soccorso.

Marotta, si accascia mentre passeggia: vani i soccorsi, anziano muore in spiaggia fulminato da un malore

GUARDA LE PREVISIONI

Crolla a terra dopo un giro in bici in vacanza: muore papà di due figli piccoli

Quanto durerà?

Per avere un break dall'asfissiante abbraccio di Cerbero bisognerà attendere almeno fino a venerdì 21 luglio. Domani, infatti, non sono previste particolari variazioni, mentre giovedì 20 luglio è prevista una prima attenuazione delle temperature con un "temporaneo incremento della nuvolaglia dall'alto Adriatico nel corso del pomeriggio".

La situazione è destinata a cambiare venerdì 21 luglio con un cielo "sereno o poco nuvoloso fino alla tarda mattinata quando cumuli e stratocumuli di natura termo-convettiva in formazione sulla dorsale appenninica tenderanno a diramarsi verso est; dissolvimenti nell'ultima parte del giorno". Le nuvole porteranno anche la pioggia, con precipitazioni "sparse, attese soprattutto dalle ore centrali e poi in quelle pomeridiane, in particolare sull'entroterra appenninico dove potranno assumere carattere di temporale anche di forte intensità; fenomeni intensi che occasionalmente potranno essere trascinati verso la fascia collinare e costiera".

Da Falconara ad Ancona in bici nonostante il caldo opprimente: malore per un 60enne

Civitanova apre il Coc

Per fronteggiare le ondate di calore, il Comune di Civitanova ha attivato il Centro operativo comunale presso la sede del Palazzo Comunale, in piazza XX Settembre. I numeri da chiamare, in caso di emergenze, sono lo 0733/8221 e quello della sede del Comando di polizia municipale 0733/813767. «L'attivazione - fa sapere il sindaco Fabrizio Ciarapica - si è resa necessaria viste le alte temperature che non accennano a diminuire, mettendo a rischio le persone, specie gli anziani e i più fragili». «Da qui la necessità di monitorare la situazione in via continuativa fino a che non ci sarà una significativa diminuzione delle temperature. Ricordo - sottolinea il sindaco - che il centro sociale anziani di via Carnia, per il periodo dal 20 luglio al 31 agosto 2023, è disponibile ad accogliere anche i non soci, consentendo così agli anziani di trovare ristoro nelle ore più calde in ambienti freschi».