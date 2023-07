Crolla a terra dopo un giro in bici in vacanza: muore papà di due figli piccoli

PESARO - L'amava tanto quella bicicletta ma proprio lì si è consumato il dramma che ha sconvolto una famiglia intera tanto stimata a Pesaro, la Biesse dove Sylvain Palazzi lavorava come tecnico collaudatore e anche la scuola media Olivieri dove insegnava Manuela Buono la moglie.

Padre di due bimbi di 9 e 5 anni, Sylvain stava facendo rientro al Villaggio della Salute, centro termale alle porte del capoluogo emiliano, dopo aver fatto un giro in bicicletta con un amico quando è crollato a terra. L’amico con il quale si stava muovendo in bici, un infermiere, le ha provate tutte per rianimarlo, sul posto è arrivata anche l'eliambulanza ma non c’è stato nulla da fare.