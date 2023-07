Da Falconara ad Ancona in bici con il caldo opprimente: malore per un 60enne

ANCONA - Nonostante il grande caldo ha preso la bicicletta e macinato diversi chilometri poi però qualche problema è emerso nel tardo pomeriggio di ieri per un uomo di 60 anni che partito daha raggiunto via Mattei in Ancona ma quando dopo aver invertito la marcia per far ritorno a casa ha accusato un malore. Sul posto per i soccorsi la, l'automedica, un mezzo della capitaneria di porto e i vigili urbani con il 60enne portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso con un codice di media gravità.