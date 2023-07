Alla rotatoria fa strike di automobili, caos in piena notte in zona Pontelungo

ANCONA - Verifiche in corso per capire come possa essere successo. Già, perchè intorno all'una in via Pontelungo nei pressi della rotatoria dell'Obi dove una vettura che stava procedendo verso sud è finita contro tre auto che provenivano dalla direzione opposta: grande trambusto, immediati i soccorsi, sul posto la Croce Gialla, l'automedica e i vigili del fuoco con il conducente dell'auto che ha provocato l'incidente portato all'ospedale di Torrette per tutte le verifiche del caso. Presente anche la polizia stradale per la ricostruzione dell'accaduto.