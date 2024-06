Spaccio, risse e anche un accoltellato: il questore chiude due bar e un albergo a Falconara

FALCONARA - Spaccio, riss3 (in un caso con un accoletalto) ubriachi molesti e pregiudicati: il questore chiude due bar e un albergo a Falconara. Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso tre provvedimenti amministrativi (ex art. 100 Tulps) di sospensione di ogni tipo di licenza o autorizzazione, che hanno prodotto la momentanea chiusura di tre esercizi pubblici, uno dei quali colpito per due volte dal provvedimento.

«Mi ha colpito». Ma il compagno la smentisce: «L'ho solo stretta e lei per divincolarsi è caduta»

Le misure hanno riguardato di due bar del centro vicini a piazza Mazzini, perchè ritrovo abituale di persone pregiudicate e moleste, anche a seguito ad esposti presentati da residenti: davanti ad uno dei bar si era verificata una violenta colluttazione tra due soggetti con accoltellamento; in un'altra occasione, durante una pubblica manifestazione una persona ubriaca aveva creato panico tra i partecipanti e gli agenti avevano verificato che il titolare del locale gli aveva somministrato alcol nonostante il cliente fosse già alterato dall'alcol.

Nel locale in diverse occasioni erano stati trovati avventori gravati da pregiudizi di polizia e precedenti penali. È stato poi chiuso per 15 giorni, su proposta della Tenenza dei Carabinier, un albergo nel centro di Falconara, divenuto luogo di spaccio di droga, frequentato da tossicodipendenti che vi consumavano droghe. È emersa anche la mancata registrazione degli ospiti al portale alloggiati e il titolare della struttura era stato denunciato.