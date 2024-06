Arrivati ad Ancona i 67 migranti dell'Ocean Viking: nel gruppo ci sono anche tre minori VIDEO

ANCONA - Operazioni di sbarco e accoglienza concluse: nessuna criticità specifica alla banchina 19 per i 67 naufraghi arrivati ad Ancona bordo della nave umanitaria Ocean Viking di Sos Mediterranée.

Procedura regolare facilitata anchje dal bel tempo con i migranti che sono stati quindi trasferiti in pullman all'impianto sportivo Paolinelli di Anconaper le identificazion.

I migranti arrivati con l'imbarcazione della Ong provengono da Siria, Bangladesh, Egitto, Pakistan, Palestina, Guinea Conarky, Sud Sudan, Etiopia ed Eritrea, la maggior parte di loro socono comunque siriani.

Nel gruppo anche tre minori non accompagnati che verranno presi in carico dai servizi sociali del Comune di Ancona e accolti temporaneamente in strutture della citta; le altre 64 persone, tra cui quattro minori accompagnati, verranno invece trasferiti, in egual misura, in località della Basilicata e dell'Emilia Romagna.

Alle operazione di sbarco e accoglienza dei naufraghi, hanno partecipato tutti gli enti, istituzioni, forze dell'ordine e associazioni sanitarie e di volontariato coinvolte; presenti in banchina anche il prefetto di Ancona Saverio Ordine, il questore Cesare Capocasa, i vertici di Carabinieri e Guardia di Finanza e con loro il vice sindaco di Ancona Giovanni Zinni.