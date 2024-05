OSIMO Sognava la festa promozione in B, per cancellare l’onta della scorsa estate. Quando, conquistata la categoria sul campo, la società rinunciò per problemi economici cedendo il titolo al Loreto Pesaro Basket e ripartendo dalla C. L’attesa quindi mercoledì sera era tanta per poter rivedere la Robur in trionfo, con un PalaBellini strapieno e bollente, ma non c’è stata alcuna festa perché Osimo ha perso gara4 di finale playoff con la Pallacanestro Recanati 2001 per 77-65. Un ko secondo i roburini dovuto anche ad un arbitraggio penalizzante.



L’allarme rosso



Al punto che le contestazioni durante e a fine gara hanno spinto a chiamare i carabinieri. Due pattuglie dalla caserma osimana sono intervenute a piazzale Bellini per salvaguardare l’incolumità dei due arbitri, scortandoli all’uscita. Nessuna violenza fisica, la protesta di dirigenti e soprattutto tifosi si è fermata a qualche epiteto di troppo. Nessuna esposizione a rischio, sia per gli arbitri sia tra tifosi, dunque nessuna denuncia di parte ma tante polemiche, quelle si, e anche un po' di paura visto che è stato necessario l’arrivo delle forze dell’ordine per evitare l’ennesimo episodio di violenza nello sport minore. Ma cosa è successo per scaldare così gli animi? Avanti 43-34 a metà terzo quarto, la Robur è incappata in una serie di falli tecnici fischiati dagli arbitri che hanno dato il via alla rimonta di Recanati e spento l’entusiasmo di una Osimo vicina al sogno serie B. Il parziale finisce 51-53 per Recanati tra frustrazione e rabbia ma il peggio arriva nel quarto tempo, quando il giocatore ospite Gurini dà una testata a David. L’arbitro lo espelle e concede i tiri liberi. Stando alla ricostruzione della Robur lascia libera scelta sul tiratore. Dalla lunetta va Ferraro, che sbaglia pure il primo libero per i tifosi ospiti che avrebbero mosso il canestro. Tuttavia dal tavolo dei giudici richiamano l’arbitro evidenziando che i liberi andavano tirati da chi il fallo l’aveva subito, dunque David e non Ferraro. Così il punto fatto dalla lunetta viene tolto, i liberi non si fanno ripetere e anzi la palla viene rimessa in campo da Recanati e non da Osimo, che dunque da quella testata subita porta a casa solo una beffa frustrante che fa perdere la calma a quasi tutto il palas. Negli ultimi minuti Recanati gestisce il vantaggio con i roburini ormai fuori partita per le contestazioni.



L’affondo



In una nota diffusa ieri la società osimana è durissima: «Ora basta. Se la Robur dà fastidio, fatecelo sapere, leviamo il disturbo. Due giocatori all'ospedale per accertamenti dopo brutti falli ricevuti. Ammissioni che si è volutamente cercato di far male fisicamente per poter vincere la partita. Arbitri che cambiano le decisioni prese, fermando il gioco per 10 minuti e condizionano la partita. Bastava dirlo che si giocava il “6 Nazioni” e che deve vincere una squadra per forza. Nessuna polemica e recriminazione ma solo la constatazione di quello che è successo». Poi la promessa «andiamoci a prendere la promozione a Recanati». La prevendita dei 300 biglietti disponibili nel settore ospite del PalaCingolani è già partita ieri alla tabaccheria Lo Scarabocchio di via Guazzatore.