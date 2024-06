ANCONA Si finge un paziente dell’ospedale di Torrette e ruba dagli armadietti riservati agli infermieri. È con l’accusa di furto aggravato che ieri il giudice Pietro Renna ha condannato a otto mesi di reclusione un 48enne anconetano, attualmente detenuto in carcere per altra causa. I fatti risalgono al 6 e al 7 agosto del 2020, quando il personale sanitario stava affrontando l’emergenza pandemica e la prima tranche di vaccinazioni anti Covid.

Le indagini

A stringere il cerchio attorno all’uomo era stato, soprattutto, un particolare, molto difficile da non notare in quel periodo gravato dalla pandemia: il 48enne gironzolava per il presidio ospedaliero senza mascherina o la portava abbassata. Un auto-tranello che aveva consentito al personale medico di poter fornire una descrizione dettagliata del ladro agli agenti della questura, a cui era stata poi sporta denuncia. Gli episodi furtivi sono stati ricostruiti nel corso del processo. Sul banco dei testimoni sono saliti via via i vari operatori sanitari che si erano interfacciati con il 48enne. Stando a quanto emerso, l’uomo si era finto un paziente dell’ospedale regionale di Torrette: il pronto soccorso, una volta preso in carico, lo aveva inviato nei reparti specialisti per eseguire un’ecografia. Almeno questa era la scusa che avrebbe accampato il furfante.

I blitz

Fatto sta che il 6 agosto di quattro anni fa aveva passato in rassegna il reparto di Ortopedia e di Anestesia e Rianimazione. Nel primo caso aveva cercato di prelevare 15 euro dagli armadietti degli infermieri. Il furto non era riuscito, solo perché una dipendente - visto il raid - si era messa all’inseguimento del ladro, il quale aveva abbandonato i soldi nel corso della fuga. Si era poi spostato In Rianimazione, dove aveva preso 50 euro dalla borsa che un’operatrice sanitaria aveva lasciato in una stanza. Il giorno successivo, l’imputato si era portato all’ospedale per il secondo blitz furtivo, cambiando però il reparto preso di mira.

Il 48enne, stando alla ricostruzione accusatoria, era riuscito a mettere le mani su 70 euro, soldi prelevati dagli armadietti del reparto di Ematologia. Era stato il personale infermieristico a lanciare l’allarme, dando inizio alle indagini della polizia. Proprio il particolare della mascherina abbassata aveva permesso agli operatori dei reparti di fornire un identikit del ladruncolo. L’imputato, che ha sempre rigettato ogni contestazione, è stato difeso dall’avvocato Germana Riso.