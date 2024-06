«Ciao Grazià, fratello nostro». Centinaia di cuori ad Ancona per l'ultimo saluto a Graziano Cappella

ANCONA Centinaia. Forse migliaia. Tantissimi i cuori anconetani, e non solo, che hanno voluto salutare per l'ultima volta Graziano Cappella. I funerali del 46enne scomparso tragicamente nei giorni scorsi, a causa di un brutto male che ha finito per logorarlo, si sono svolti stamattina a Piazza Salvo d'Acquisto tra cori, fumogeni e striscioni. Proprio come piacevano a lui, storico ultras della Nord dorica. Accanto ai compagni di una vita sui gradoni anche i rappresentanti delle tifoserie gemellate (in particolare Napoli, Spal, e Genoa). Commozione e cordoglio dal corteo iniziale fino al termine della funzione. In rappresentanza della società Us Ancona presenti il responsabile della comunicazione Paolo Papili e il portiere Filippo Perucchini.

LEGGI ANCHE: La curva anconetana in lutto per Grazià: addio a un grande ultrà biancorosso

Il messaggio della Nord

Questo il messaggio pubblicato sulla pagina social della Curva Nord: "CIAO GRAZIÁ FRATELLO NOSTRO. Mercoledì è stato uno di quei giorni che ci segnano, era il primo pomeriggio quando con un tam tam è iniziata a circolare la notizia che nessuno di noi voleva sentire, che nessuno di noi voleva accettare. Mercoledì non ci ha salutato soltanto un amico, mercoledì se n’è andato un pezzo di Curva Nord perché Graziano è stato per anni un punto fermo, dal Collettivo fino a Curva Nord, un pilastro del movimento ultras in Ancona, una guida per i ragazzi più giovani, un amico vero e sincero con cui abbiamo condiviso momenti di curva e di vita bellissimi.

Ci mancherai Grazià, ci mancherai davvero amico nostro, ci mancherà ogni sfumatura di te. Ci mancherà quando venivi col “banco morsa” a risolvere ogni tipo di problema prima dei Memorial. Ci mancheranno le avventure e disavventure insieme, come quando dopo Ancona-Fermana ci siamo ritrovati a nuotare stile libero in un ruscello. Ci mancheranno le serate fatte insieme, le trasferte, ci mancheranno i “mo m’incazzo”, che distinguevano il tuo carattere docile e paziente….ci mancherà veramente tutto di te amico nostro!

Sappi però che sarai sempre in mezzo noi, sarai in ogni coro che canteremo verso il cielo, sarai nel vento che sventolerà le nostre bandiere, sarai sempre e per sempre nel cuore di ognuno di noi.

Fai buon viaggio Grazià...fai buon viaggio Fratello della Nord.