ANCONA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto presidenziale per la nomina di Francesco Maria Chelli a presidente dell'Istat. Lo comunica l'Istat in una nota. L'incarico ha una durata di quattro anni. Il professor Francesco Maria Chelli entrerà nel pieno delle sue funzioni a seguito della registrazione del Dpr da parte della Corte dei Conti.

APPROFONDIMENTI LE ECCELLENZE Università Politecnica delle Marche grandi firme: il rettore a Webuild e il professor Chelli alla guida dell’Istat

La designazione da parte del Consiglio dei ministri è avvenuta su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, dopo il parere favorevole a maggioranza di due terzi delle commissioni parlamentari competenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

«Professore di Statistica economica presso l'Università Politecnica delle Marche, dal maggio del 2023 il professor Chelli è stato presidente facente funzioni dell'Istat, scelto per tale ruolo in qualità di componente più anziano del Consiglio dell'Istituto alla scadenza del mandato del precedente presidente. La scelta è ricaduta su Chelli per l'elevato profilo professionale, la significativa attività di ricerca e produzione scientifica e le comprovate competenze direzionali, manageriali e di coordinamento tecnico, scientifico e amministrativo», si legge nella nota.