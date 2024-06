«Ciao Grazià, fratello nostro». Centinaia di cuori ad Ancona per l'ultimo saluto a Graziano Cappella

ANCONA Centinaia. Forse migliaia. Tantissimi i cuori anconetani , e non solo, che hanno voluto salutare per l'ultima volta Graziano Cappella. I funerali del 46enne scomparso tragicamente nei giorni scorsi, a causa di un brutto male che ha finito per logorarlo, si sono svolti stamattina a Piazza Salvo d'Acquisto tra cori, fumogeni e striscioni. Proprio come piacevano a lui, storico ultras della Nord dorica. Accanto ai compagni di una vita sui gradoni anche i rappresentanti delle tifoserie gemellate (in particolare Napoli, Spal, e Genoa). Commozione e cordoglio dal corteo iniziale fino al termine della funzione. In rappresentanza della società Us Ancona presenti il responsabile della comunicazione Paolo Papili e il portiere Filippo Perucchini.