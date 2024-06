ANCONA In 550 alla Mole per il nuovo film di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, tra habitué e novellini. Dai bambini agli anziani, in centinaia si sono presentati alla prima giornata di casting (oggi la seconda, dalle 9 alle 16) per le comparse del nuovo film natalizio (tutto marchigiano) della coppia comica. “Io e te dobbiamo parlare” il titolo della pellicola.

«Un film trasversale» lo definisce Fabrizio Saracinelli, amministratore della Guasco Cinematografica, l’azienda anconetana che sta aiutando Siani e Pieraccioni nella produzione. Circa 500 le comparse ricercate. «Facce da mafiosi e da poliziotti così come da persone altolocate» riferisce Saracinelli. Profili variegati come quelli che si sono accodati, ieri pomeriggio, dalle 14 alle 19, per la prima giornata di casting.

Le voci

«Eravamo venuti per lui, dovevo solo accompagnarlo ma poi hanno dato il numero anche a me» dice sorridendo Tamara indicando suo figlio Francesco. Alla fine entrambi sono passati per le macchine fotografiche degli scrutatori, che ad ogni candidato hanno scattato alcune foto di circostanza da sottoporre poi a regia e sceneggiatori. «È tutta colpa sua, mi sono fatta trascinare» scherza Cinzia, portata sul set dall’amica Federica Fiori. «Per me è la seconda volta, avevo già fatto il pubblico per la fiction con Raoul Bova» racconta. Accanto a loro c’è la signora Oriana, 70 anni. «Quando ero giovane mi divertivo (a fare la comparsa, ndr)» ricorda. Non solo. «Conosco Pieraccioni da quando non era ancora famoso, ci si incontrava a teatro a Firenze» snocciola le sue memorie. «Oggi non lavoravo e mi è sempre piaciuto questo ambito» motiva la sua presenza Salvatore Parziale, 54 anni, di Osimo. Adulti ma non solo. Tralasciando un simpatico cane al seguito della sua padrona - la foto è scattata anche per il quadrupede -, c’è stato spazio anche per i giovanissimi. La giornata dedicata ai bambini era prevista per oggi (dalle 14 alle 16) ma la signora Laura è venuta per sé ed ha approfittato per far posare anche suo figlio Luca, di 8 anni. «L’idea era quella di attingere al territorio per il cast» spiega Saracinelli tra uno scatto e l’altro. Comparse ma anche «figurazioni speciali e piccoli ruoli».

Le star assenti

Di Siani e Pieraccioni, ieri, però, nemmeno l’ombra. Ma il loro film non sarà l’ultimo per cui si apriranno i casting sul nostro territorio. «Stiamo lavorando con la Paco Cinematografica, la casa che produce anche Tornatore, per un film divertente dal titolo “Strike”, opera di tre registi molto giovani» anticipa l’amministratore della Guasco. In questo caso, la ricerca delle comparse dovrebbe avvenire intorno al prossimo 12 giugno.