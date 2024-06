ANCONA La rosa dei magnifici 18 della provincia conta quest’anno un Grande ufficiale, un Ufficiale e 16 Cavalieri della Repubblica nominati dal presidente Sergio Mattarella: domani al Monumento dei Caduti, al Passetto, verranno insigniti delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana (Omri). Il professor Oliviero Gorrieri, medico odontoiatra e manager sanitario, consigliere nazionale dell’Associazione Medici Cattolici Italiani e rappresentante italiano della Federazione Europea Associazione medici cattolici italiani (Feamc) sarà insignito del titolo di Grande ufficiale della Repubblica, mentre l’ex preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univpm, prof. Marcello D’Errico riceverà il titolo di Ufficiale.

I titoli

Il titolo di Cavaliere andrà al comandante dei Vigili del fuoco di Ancona ingegner Pierpaolo Patrizietti e a tre medici: il giovane dottor Nicolò Schicchi, medico chirurgo di Fabriano classe 1981 per la sua collaborazione offerta alla realizzazione della app “L’ospedale non fa più paura” per il Salesi per far vivere l’ospedalizzazione come momento di crescita senza traumi e per la nuova metodica della Tac Cardiaca da stress. Cavalieri della Repubblica anche il terapista specializzato in neuropsicomotricità infantile, dottor Alessandro Bozzi di Ancona e al medico chirurgo Giovanni Di Benedetto, originario di Senigallia e conosciuto a livello internazionale per la sua attività di Chirurgia plastica ricostruttiva, che ha raggiunto oltre i 5000 interventi chirurgici. Per l’opera filantropica e culturale, l’onorificenza verrà anche assegnata alla presidente dell’Associazione culturale “Villalago in Flaturno” de L’Aquila Maria Rosaria Gatta, originaria di Castelfidardo, impegnata in progetti di restauro e recupero di beni ecclesiastici.

Premiati anche i Vigili del fuoco Renato Chiodi di Morro d’Alba ormai in congedo e l’ispettore logistico gestionale Francesca Laurino. Poi il capitano di vascello della Marina Militare Ruggero Battelli, comandante del quartier generale della Marina ad Ancona e nel 2018 capo ufficio sport e vela dello Stato Maggiore della Marina; l’ufficiale dell’Esercito colonnello Lorenzo Latini e il sottotenente della Guardia di Finanza in congedo Antonino Campagna saranno insigniti del titolo di Cavalieri. Stessa onorificenza anche all’imprenditore Stephan David di San Paolo di Jesi e al brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri Gianmario Falco, all’imprenditore senigalliese Enrico Giacomelli e al funzionario tecnico specialista della Protezione civile Marche Gianni Samuffa, originario di San Paolo di Jesi. Saranno insigniti a loro volta del cavalierato il Vigile del fuoco in congedo Franco Secondi e il luogotenente carica speciale dei Carabinieri Luciano Lancia di Loreto, ora in congedo.

La cerimonia del 78° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana si terrà domani alle ore 10 nel piazzale antistante il Monumento ai Caduti, al Passetto. La celebrazione avrà inizio con l’ingresso del prefetto Saverio Ordine che passerà in rassegna i reparti schierati. Poi, sulle note dell’inno di Mameli, si terranno l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro. Seguirà la lettura del messaggio del presidente della Repubblica, mentre gli studenti degli istituti Savoia Benincasa, Vanvitelli Stracca Angelini e Galilei leggeranno brani ispirati al tema della Repubblica.