ANCONA - La scorsa notte, le Squadre volanti sono intervenute nel centro di Ancona per la segnalazione di una persona in difficoltà.

Giunti sul posto, i poliziotti verificavano la presenza di una donna, seduta sul marciapiede in evidente stato confusionale, la quale si lamentava proferendo frasi sconnesse e prive di senso compiuto. Dalle parole di quella signora, di origine russa di circa 40 anni, gli agenti riuscivano a comprendere di esser stata colpita in volto dal proprio compagno e di essersi procurata delle escoriazioni ad un gomito e ad un ginocchio.

Immediatamente veniva allertato personale sanitario che prestava alla donna le prime cure del caso, mentre i poliziotti si recavano presso la sua abitazione. Qui trovavano il compagno, cittadino italiano di 61 anni, il quale riferiva loro di avere avuto con lei un acceso diverbio scaturito dalla sua esasperazione per le alterate condizioni psicologiche della compagna, affetta da disturbi depressivi e da dipendenza da alcool, per le quali era stata anche ricoverata, come risultava dalla documentazione sanitaria che mostrava.

L’uomo riferiva di non aver usato nessuna violenza fisica nei confronti della donna, tuttavia non negava di averla tenuta stretta nel tentativo di placare il suo stato di agitazione psicofisico e lei, divincolandosi violentemente, cadeva rovinosamente per terra.

A quel punto i poliziotti, una volta recuperati e consegnati ai sanitari gli effetti personali che la donna richiedeva, rendevano possibile il suo trasporto presso il locale nosocomio per ulteriori ed approfonditi accertamenti medici.