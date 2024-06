ANCONA «Fra qualche giorno insieme al presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli annunceremo progetti molto importanti per il porto». Un post sibillino apparso ieri sul profilo facebook del sindaco Daniele Silvetti, per altro speculare a quello pubblicato dal governatore. Progetti molto importanti, dicono. Sì, in effetti lo sono: quelli che riguardano il prolungamento della banchina 27, il rifacimento della pavimentazione alle banchine 19, 20, 21, lavoro propedeutico allo spostamento dei traghetti. E il procedimento per il cambio di destinazione d’uso dell’area ex Tubimar con l’aumento, fino al 50%, del suolo da destinare alla cantieristica nautica.

L’esultanza

I toni del sindaco sono quasi trionfalistici: «Una svolta epocale» esulta. In effetti, per la banchina 27, rimasta bloccata per una questione giudiziaria, si tratta di un punto di svolta atteso da anni. I lavori sono stati aggiudicati per un investimento di 37 milioni di euro. L’aggiudicatario ha ottenuto l’autorizzazione al dragaggio propedeutico all’esecuzione dei lavori e alla gestione dei sedimenti da parte della Regione Marche e sta provvedendo all’allestimento della vasca di stoccaggio degli stessi sedimenti. Sempre in tema di dragaggi: programmato un investimento complessivo di 16,5 milioni di euro per gli interventi alla banchina 26. È stata completata la caratterizzazione e si stanno conseguendo le relative autorizzazioni per avviare entro l’anno l’appalto dei lavori.

Gli step

Un altro importante elemento di novità: la firma (giovedì) dell’appalto ai lavori sulle banchine 19, 20, 21 per lo spostamento dei traghetti. Un impegno da oltre 4 milioni per rifare la pavimentazione. Nessuna nuova costruzione, per il momento. Tradotto: il pontone che consentirebbe l’attracco vero e proprio dei traghetti non è previsto nell’immediato. Ma rimane tra le opere in programma proprio per consentire l’approdo delle navi. Il terzo, e fondamentale step, è avvenuto in sede di comitato di gestione del porto dove è stato approvato l’atto di indirizzo per l’area ex Tubimar, struttura che è stata coinvolta nel grave incendio del settembre 2020 e sulla quale sono in corso gli interventi di sistemazione e ristrutturazione. L’intento dell’autorità portuale è quello di promuovere la trasformazione di una parte dell’ex Tubimar incrementando gli spazi a disposizione della nautica dal 30% al 50% del totale delle superfici.

L’atto di indirizzo

«Con questo atto di indirizzo compiamo un ulteriore concreto atto di attenzione a supporto di un settore trainante, capace di portare investimenti di lungo periodo» ha affermato il presidente Vincenzo Garofalo. Intanto prosegue a grandi passi il cold-ironing del porto storico che vale ben 7 milioni di euro. L’aggiudicazione dell’appalto integrato è avvenuta a fine febbraio. In questi giorni è prevista la consegna dei lavori. Un intervento fondamentale che permetterà l’attracco di navi di ultima generazione e in linea con gli standard di sostenibilità richiesti.