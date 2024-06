ANCONA Scatta il countdown per l’UlisseFest. Manca un mese al debutto della kermesse di Lonely Planet. Due concerti alla maxi arena: Vasco Brondi (4 luglio) e Malika Ayane seguita dal dj set di Skin (6 luglio). Poi? Il buio. Il palco sul mare - che tra l’altro deve ancora essere allestito - non prevede altri big in arrivo. Fino a qualche giorno fa c’era in ballo lo spettacolo inedito di Panariello e Marco Masini previsto per il 28 luglio. Le trattative avviate, ormai da tempo, sono sfumate all’ultimo. Il duo, rimasto in sospeso per settimane, è stato scippato da Fermo, dove si esibirà il 17 luglio a Villa Vitali. E Ancona resta al palo. Insomma, la maxi arena al porto antico, con una capienza che va da 1.300 posti a 5mila, cosa ospiterà oltre ai due giorni dell’UlisseFest? Mistero. Per ora non è stato annunciato nulla che possa colmare una platea di quelle dimensioni.

La proposta

Al Comune sarebbe arrivata una proposta per lo spettacolo teatrale dell’attrice toscana Chiara Francini: “Forte e Chiara” il nome dello show con cui quest’estate sarà in tour. Ma ancora, per la dorica, nulla di confermato. Quindi, un mese di allestimento per un cartellone pieno di interrogativi. Infatti non è stato ancora annunciato nulla neanche riguardo il festival Spilla, che per 17 anni ha portato ad Ancona alcuni tra i più importanti n omi del pop a livello mondiale: Mumford and Sons, The Lumineers, Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, solo per citarne alcuni. Di solito la rassegna apriva i battenti nel mese di luglio. Oggi, il 1° del mese, ancora tutto tace. Un brutto segnale, senza dubbio. Alcuni promoter, in particolare Andrea Cipolla (Best Eventi) che per l’anno prossimo ha già annunciato i Pinguini Tattici Nucleari allo stadio Del Conero, aveva affermato sulle nostre pagine che «l’arena sul porto è stata confermata troppo tardi». Dunque un problema di tempi che ha messo i bastoni tra le ruote agli organizzatori, scoraggiandoli dall’affrontare un rischio imprenditoriale troppo alto con prevendite troppo strette. Considerato che, tra l’altro, in capo agli organizzatori ci sono costi di produzione ingigantiti dal fatto di essere in un’area all’aperto e a picco sull’acqua: security triplicata rispetto ai concerti alla Mole, camerini da allestire ex novo, bagni chimici. Tutte voci spesa che andrebbero a finire nel bilancio dei promoter che rischiano di tasca loro. Sarebbe servito, come si fa altrove, un contributo aggiuntivo da parte del Comune. Discorso diverso per l’UlisseFest che, appunto, è quasi interamente finanziato.

Il termometro

Quindi che estate farà ad Ancona? Il termometro del by night segna temperature rigide. Inutile girarci troppo attorno: l’effetto wow non c’è. Sarà, invece, un’estate caratterizzata da tanti piccoli eventi diffusi. Per tutto il mese di giugno in piazza del Papa l’assessore Marco Battino (Politiche giovanili) ha pensato agli appuntamenti per gli studenti: il Mercoledì Universitario, il giovedì giochi a quiz e il venerdì attività ricreativo-culturali. Nel cortile della facoltà di Economia e Commercio i venerdì di giugno, fino al 5 luglio, musica e intrattenimento fino alle 22. «Tutte attività che negli anni precedenti non c’erano» fa notare l’assessore, che dal canto suo può segnare una tacca alla cintura: «Sfida vinta».

Il cono d’ombra

Rimane, però, un cono d’ombra sulla movida. Sparisce anche l’unica (e ultima) discoteca della città. I ragazzi del Nyx hanno deciso di spostarsi a Camerano, nel capannone che ospita il negozio Big Air. A Sirolo il Casacon fa un sold out dietro l’altro. Senigallia e Civitanova straboccano di iniziative per tutti i gusti e le fasce d’età. Quest’estate, chi è in cerca di grandi spettacoli, ha l’imbarazzo della scelta. Ma fuori città.