“Sfumature d'Amore”, la 3C della primaria Martin Luther King di Moie vince il contest Art4Love

MOIE - Con “Sfumature d'Amore” i bambini della classe 3C della scuola primaria “Martin Luther King” di Moie (Istituto Comprensivo Carlo Urbani) hanno vinto il “Contest artistico Artlove”, un concorso indetto dall’Associazione di Promozione Speciale Eduxo Italia Aps avente come finalità quella di promuovere una sensibilizzazione rispetto ai temi dell’amore e dell’affettività.

Le insegnanti Patrizia Addevico ed Alessandra Amaricci hanno lavorato con passione e dedizione per promuovere il valore dell’amore nei bambini che alla domanda «Che cos’è per te l’amore?» hanno prodotto un elaborato raffresentando l'amore in sei forme diverse: Amore materno, Amore per gli amici, Amore per sé stessi, Amore di coppia, Amore per la natura, Amore per gli animali.

La giuria ha deciso di premiare l'elaborato con la seguente motivazione: «L'opera ha saputo catturare e trasmettere in modo efficace il concetto di amore e celebrare la ricchezza della diversità umana... Il manifesto della classe è ben strutturato e completo, tutti gli elementi tematici sono stati sviluppati e ben collegati tra loro»