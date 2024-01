PEDASO Arriva dalla zona costiera l’ennesima storia di comportamenti persecutori a seguito di una relazione interrotta. L’ultimo caso su cui hanno lavorato i carabinieri di Pedaso ha portato alla denuncia di un sessantenne del posto, già noto per precedenti penali. A rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere protezione la sua ex convivente. L’uomo era già stato oggetto di un ammonimento richiesto dal questore, efficace dal mese di ottobre 2023 per le condotte ai danni della ex compagna.

Il passato

Una conclusione del rapporto che evidentemente non aveva accettato e che lo aveva portato a porre in essere continui appostamenti e pedinamenti. La donna, trovandosi continuamente seguita e braccata, viveva da tempo in uno stato di ansia e preoccupazione, che l’ha spinta a cambiare le proprie abitudini di vita. Dopo essersi rivolta ai militari, la denuncia ha visto l’emanazione della forma più lieve di provvedimento cautelare. Spesso basta un ammonimento ad indurre lo stalker a cambiare comportamenti, per non incorrere in guai più seri. In questo caso, invece, le molestie non si sono fermate. Alle condotte aggressive si aggiunge il "ricatto" economico.

L’ex convivente ha infatti violato gli obblighi di assistenza familiare ed ha smesso di versare alla donna gli alimenti per il sostentamento suo e dei loro tre figli minori. La signora si è trovata costretta, visto lo stato di indigenza, a rivolgersi alla Caritas per chiedere aiuto.

Il servizio

La vittima è stata informata proprio in quella sede della presenza di centri antiviolenza nel territorio. Grazie all'intervento dei carabinieri di Pedaso, è stato attivato il Codice Rosso per affrontare con efficacia la situazione, assicurare protezione alla vittima e tentare di restituirle una vita normale, lasciandosi alle spalle una pagina dolorosa ed allarmante.