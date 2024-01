Pedaso, tormenta la ex, non versa l'assegno e la costringe ad andare alla Caritas coi tre figli minori: 60enne denunciato

PEDASO - Tormenta la ex, non versa l'assegno di mantenimento e la costringe ad andare alla Caritas coi tre figli minori: 60enne pregiudicato, e già colpito da ammonimento per motivi analoghi, nuovamente denunciato.

I carabinieri della Stazione di Pedaso, contattati dalla vittima, hanno denunciato l'ex convivente della donna, un 60enne con precedenti penali. L'uomo era già stato oggetto di un ammonimento richiesto al questore, efficace dal mese di ottobre per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Gli accertamenti hanno dimostrato che l’uomo aveva iniziato a perseguitarla con continui appostamenti e pedinamenti, causando alla donna uno stato d'ansia grave e prolungato che l'ha spinta a cambiare le proprie abitudini di vita. Inoltre, l'ex convivente ha violato gli obblighi di assistenza familiare, smettendo di versare quanto dovuto per il sostentamento della donna e dei loro tre figli minori. Questa situazione ha costretto la famiglia a rivolgersi alla Caritas locale per ottenere aiuto.