Torna a tremare la terra nelle Marche: scossa di terremoto di Magnitudo 3 nella notte, epicentro a Corinaldo

CORINALDO - Torna la paura per il terremoto nele arche, anche se questa volta la scossa si è verificata fuori dal cratere del sisma del 2016: a cavallo delle province di Pesaro-Urbino e Ancona. La terra ha tremato queata notte, alle 3.22, per una scossa di Magnitudo 3.0 con epicentro 3 km ad est di Corinaldo. La scossa, che si è originata a 16 km di profondità, è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma al momento, per fortuna, non sono stati segnalati danni a cose o persone.