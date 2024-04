Il figlio di Rocco Siffredi e Lucrezia Lando a Corinaldo per la Giornata Internazionale dello Sport

CORINALDO - A Corinaldo, sabato 6 aprile, è stata organizzata un’iniziativa in occasione della giornata per la giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace inserita nell’ambito di e-Sister-e, in collaborazione con il centro Studi Internazionali Santa Maria Goretti.

Ospite del pomeriggio è stata Lucrezia Lando, volto noto del dance show Ballando con le Stelle, che è arrivata a Corinaldo con il partner Lorenzo Tano. I due hanno iniziato con un ampio tour che ha toccato i luoghi più suggestivi del borgo, tra storia, arte e cultura.

Judo, pallavolo e calcio a 5

Al Palazzetto dello Sport della Scuola Primaria erano partite le esibizioni di judo, pallavolo e calcio a 5 a cura delle associazioni sportive locali, con l’esibizione del gruppo musici e sbandieratori “Araba Fenice” di Corinaldo.

Gli ospiti, quindi, hanno incontrato le associazioni di danza e ginnastica artistica che hanno dialogato con la ballerina professionista Lucrezia Lando e presentato brevi performance della loro attività.

La giornata si è chiusa in serata al Teatro Goldoni con un saggio suggestivo ed emozionante delle scuole di danza e ginnastica artistica.

Il ringraziamento

Un ringraziamento va alle associazioni che hanno contribuito in questa giornata: Focus Gym, GDO Gruppo Danza Oggi, Mi la Danse, My dance, Dance Floor - Pro Corinaldo Skating, Judo Polisportiva Senigallia, Pallavolo Corinaldo, Corinaldo Calcio a 5 e gruppo Araba Fenice.

Grande presenza di pubblico nei vari momenti del pomeriggio e della serata, a testimoniare la buona riuscita della manifestazione e l’occasione è stata utile anche per promuovere Corinaldo attraverso contenuti realizzati dagli ospiti in collaborazione con lo staff regionale di Fondazione Marche Cultura e altri partner mediatici presenti all’evento.