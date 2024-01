CORINALDO Lutto a Corinaldo per la scomparsa di Biagio Quinto Saccinto. Aveva 87 anni. Era il nonno di Francesco detto “Saccio”, il 14enne morto il 10 settembre 2013 dopo essere stato travolto in sella al suo motorino da un ubriaco, senza patente, in via degli Olmi Grandi. La perdita del giovane ha lasciato ancora oggi una ferita enorme nell’intera comunità. Un dolore che ha segnato profondamente nonno Biagio. Se l’è portato dentro, con grande dignità, in tutti questi anni.

Morto all'improvviso

E’ morto all’improvviso martedì nella sua casa di Corinaldo. Vano, purtroppo, ogni tentativo di soccorrerlo. Era molto conosciuto anche ad Ostra dove, per tanti anni, è stato segretario comunale, prima di andare in pensione. Tanti i messaggi di cordoglio e affetto ricevuti dalla famiglia. «Ricordo Biagio Saccinto sia come professionista per la figura di segretario comunale ad Ostra – le parole di Stefano Fabrizi, ex sindaco di Corinaldo –, che come membro della famiglia Saccinto, protagonista della vita del borgo, a cui vanno le mie più sincere condoglianze». Biagio Quinto Saccinto lascia la moglie Miriam, i figli Lucilla, Vittorio e Fedora, i generi Alessio e Giampiero, la nuora Simonetta, i nipoti Alessandro, Lorenzo, Nicola, Leonardo e Francesco dal cielo. Così la famiglia ha voluto scrivere nel necrologio, ricordando anche l’amato nipote prematuramente scomparso. I funerali si terranno domani alle 15 presso la Collegiata di San Francesco a Corinaldo. Seguirà la tumulazione nel cimitero cittadino. La camera ardente è stata invece allestita presso la casa funeraria Casci Ceccacci a Passo Ripe di Trecastelli, in via Matteotti.