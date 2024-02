ANCONA Tre anni e mezzo di reclusione per aver cercato di non pagare una spesa del valore di 60 euro. È terminato con una doppia condanna il procedimento incardinato dalla procura contro una giovane coppia di fidanzati, lei 22enne e lui 20enne, arrestata lo scorso 3 agosto dalla polizia per aver rubato la merce al Sì Con Te di via Sparapani e aggredito il responsabile del punto vendita con un cazzotto per guadagnarsi la fuga.

L’abbreviato

Gli imputati, difesi dall’avvocato Mauro Saraceni, hanno proceduto con il rito abbreviato. Il gup Alberto Pallucchini ha condannato lui, autore del pugno, a due anni di reclusione e lei a un anno e sei mesi. È stata concessa la sospensione condizionale della pena. Potranno commutare la pena, come chiesto dalla difesa e come prevede la giustizia riparativa, in lavori di pubblica utilità. Il responsabile del negozio che aveva subito il cazzotto al volto non si è costituito parte civile. Stando a quanto emerso all’epoca dei fatti, la coppia aveva agito con il figlio piccolo (aveva pochi mesi) nel passeggino, dove era stata collocata una borsa per la spesa a scrocco. Il responsabile del punto vendita aveva notato i due giovani aggirarsi in modo sospetto per le corsie, prelevando merce dagli scaffali e nascondendola su altri ripiani: poi, di volta in volta, la coppia tornava nel punto dove aveva posizionato i prodotti. Per l’accusa, lui faceva da scudo visivo, lei prendeva la refurtiva per occultarla nella borsa sotto il passeggino.

La fuga

Giunti alle casse, il titolare si era accorto della loro intenzione di non pagare, e aveva chiesto di mostrare il contenuto della borsa. L’uomo gli aveva sferrato tre pugni per guadagnarsi la fuga. Due erano andati a vuoto, uno a segno, colpendo il dipendente del negozio al volto. Dopo lo choc, aveva chiamato le forze dell’ordine per cercare di acciuffare i due fuggitivi. Al termine di una breve ricerca erano presi e arrestati. Successivamente era stata ritrovata dai poliziotti anche la borsa, sotto una panchina. Dentro c’era la merce rubata, per un valore di 60 euro.