I 100 anni di Carlo Giovannelli di Corinaldo: la Coldiretti festeggia il socio

CORINALDO - Coldiretti Marche ha festeggiato a Corinaldo il socio Carlo Giovannelli che ha compiuto 100 anni. Nell’occasione gli è stata consegna una targa. Coldiretti Marche e Federpensionati Coldiretti Marche, con una delegazione, hanno festeggiato insieme a lui il grande traguardo.

Carlo Giovannelli ha ricevuto la visita anche del sindaco Gianni Aloisi, che è andato a fargli gli auguri a casa. Erano presenti anche Antonio Carletti, presidente Federpensionati Coldiretti Ancona, David Donninelli, vicedirettore di Coldiretti Ancona, il presidente di sezione Franco Galli e il segretario di zona Micaela Fratesi. Ha partecipato inoltre il presidente dell’Associazione Artiglieri di Corinaldo, Mauro Saltarelli. Carlo Giovannelli aveva fatto la leva militare proprio come artigliere nell’esercito poi aveva lavorato sempre come agricoltore. Venerdì una grande festa per lui con tanto di torta.