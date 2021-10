Festa speciale per i 100 anni di nonno Gildo: in regalo una mega bottiglia di Varnelli e la pergamena delle titolari

TREIA - Grande festa a Treia per Gildo Mosca, nuovo centenario della “città del bracciale”. Gildo detto “Mario” ha lavorato per molti anni alla Fornace Bartoloni di Treia ed è stato autista della famiglia Bartoloni.

Lo hanno festeggiato la figlia Annarella col marito Francesco Cippitelli, i nipoti Marta (con Giorgio e i figli Cesare e Carlo), Cristina e Tommaso. Anche il sindaco Franco Capponi ha omaggiato Gildo di un dono a nome della giunta e della comunità treiese.

È anche lo zio del vigile urbano Alberto Mosca; Gildo confessa di essere arrivato a questa fatidica soglia grazie al suo “sviscerato amore” per il Varnelli, bevanda che a casa non deve mai mancare. Per questo i familiari gli hanno fatto un super regalo, grazie alla disponibilità della famiglia Varnelli: al neo centenario è arrivata a casa una bottiglia da cinque litri col classico anice secco speciale “mistrà” con tanto di dedica dei Varnelli.

