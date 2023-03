MACERATA Un flash mob per iniziare e una serata di gala con tanti studenti e ospiti d’eccezione per concludere. In mezzo otto eventi, mostre, musical, letture, che avrà come luoghi il teatro Lauro Rossi, il teatro Don Bosco, la biblioteca Mozzi Borgetti, il nuovo auditorium di Banca Macerata e la sala Giovannetti di Palazzo degli Studi.

Un programma ricco, di qualità, intenso quello che segna i festeggiamenti per il centenario del liceo scientifico Galilei di Macerata che ha due date simbolo nella sua storia: il primo ottobre 1923 per l’inaugurazione e e il primo aprile 2023 per l’inizio delle celebrazioni. Il Galilei fu il primo liceo scientifico creato nelle Marche e tra i primi 36 che furono fondati a inizio del secolo scorso in Italia. Un istituto che ha avuto una costante crescita nel corso degli anni e che tuttora, seppur diviso in due sedi da diciannove anni, rappresenta un punto di riferimento non solo per il capoluogo ma per l’intero territorio.



A illustrare il programma delle iniziative in calendario sono stati il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta, il dirigente scolastico Roberta Ciampechini e la docente dello scientifico Giuseppina Capodaglio. Presenti anche i sostenitori della manifestazione e il consigliere comunale con delega ai rapporti con gli istituti superiori Pierfrancesco Castiglioni. «Il liceo scientifico Galilei è uno tra i più antichi della Marche e d’Italia –ha esordito Parcaroli-. Cento anni non sono pochi ma si tratta di un istituto che aumenta i suoi iscritti, il che vuol dire che il territorio e i ragazzi della provincia e non solo sono attratti da questo istituto. Ho visto un calendario ricco di eventi che unisce tutte le forze della città coinvolgendole in questo appuntamento così prestigioso».

I festeggiamenti del centenario del liceo scientifico inizieranno il primo aprile, occasione per la quale un professore del liceo ha realizzato il logo del centenario e si concluderanno il 16 dicembre con una serata di gala con la partecipazione di studenti d’eccezione usciti da questa scuola. «C’è grande soddisfazione per gli eventi del centenario che ci apprestiamo a vivere tutti insieme in un clima grande partecipazione – ha sottolineato la dirigente -. Per me è il terzo anno alla guida del liceo e ne sono onorata. Si è cercato di coinvolgere tutta la città in questo evento che sarà aperto dal flash mob che faremo in piazza della Libertà sabato prossimo con i nostri 900 studenti».



«Una serie di appuntamenti - aggiunge - in grado di mostrare quelli che sono stati i cento anni di storia del liceo ma anche quello che è attualmente e quello che sarà nel futuro. La nostra è una scuola in continua crescita: siamo passati dalle sette sezioni di quattro anni fa alle otto di due anni consecutivi fino ad arrivare alla nona classe prevista per il prossimo settembre».