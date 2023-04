Samb, 100 anni di passione: un secolo di rossoblù. Le vecchie glorie si ritrovano nel glorioso Ballarin

SAN BENEDETTO Una bella giornata dedicata alla Sambenedettese. È quella di ieri in cui ricorrevano i cento anni della fondazione della società rossoblù e che è stata organizzata magistralmente da Samb Legend, l’associazione che ha curato tutte le interessanti iniziative. Maurizio Simonato, Bruno Ranieri, il giornalista Remo Croci, Luca Addarii, con la fondamentale opera di Nando Gabrielli della tipografia Fast Edit, hanno permesso che si vivesse una giornata all’insegna del cuore rossoblù e che si rispolverasse quel senso di appartenenza alla Samb che negli ultimi tempi si è perso per colpa dell’attuale club di Renzi. Poi la parte del leone l’hanno fatta la passione dei tifosi e la voglia dei bei ricordi e delle gesta della Samb del passato. Tutto è iniziato ieri mattina alle 10 al vecchio stadio Ballarin con i due striscioni che hanno accolto gli ex giocatori e i tifosi, che portavano la dicitura: “Da cento anni simbolo di un popolo e di una città” e “ Cento anni di passione e tradizione - Auguri Sambenedettese, nostro folle amore”. Con il passare dei minuti sono cominciati a crescere i tifosi che hanno voluto fare le foto con i beniamini del passato, a caccia di un ricordo e di un aneddoto. Alcuni con le lacrime agli occhi, altri con la soddisfazione di tornare a vivere intensamente la Samb.