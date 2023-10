Al Persiani la festa della Recanatese per i 100 anni di storia: da Marani a Sacchi l'omaggio al club di Guzzini

La Recanatese compie 100 anni. Si è svolta al teatro Persiani di Recanati la festa del Centenario giallorosso, una storia nata nel lontano 1923 e che prosegue in maniera a dir poco florida tra prima squadra, settore giovanile e calcio femminile. «Mai come adesso gode del miglior momento di salute possibile» ha accennato il sindaco Antonio Bravi intervenuto nel corso dell’evento ricco di racconti e una carrellata di foto estratte dal libro, presentato ieri e acquistabile presso la sede giallorossa, scritto e curato da Roberto Carlorosi, Fabio Buschi, Francesco Fiordomo e dalla giornalista Angela Latini, che ripercorre con documenti e immagini la storia leopardiana. Ospiti dell’evento su tutti il presidente della Lega Pro Matteo Marani e Arrigo Sacchi. Insieme a loro anche l’allenatrice della Nazionale Under 19 Femminile, la recanatese Selena Mazzantini, il Segretario del Settore Tecnico Figc Paolo Piani, il Segretario Generale Lega Pro Emanuele Paolucci. A fare gli onori di casa il presidente Adolfo Guzzini che ha ripercorso la sua vita tinta di giallorosso: prima giocatore, poi tifoso, quindi finanziatore, fino alla presidenza. «La Recanatese è un tutt’uno con la propria realtà sociale, sono stato presidente della storica promozione in C. Cosa chiedere di più?».