Mara Maionchi festeggia il compleanno a "Che Tempo che Fa" ed elogia Diodato

Durante l'ultima puntata di "Che Tempo che Fa", la celebre produttrice discografica Mara Maionchi ha celebrato il suo 83° compleanno, ricevendo una calorosa accoglienza e applausi entusiastici dal pubblico in studio, in omaggio alla sua lunga carriera e alla sua inesauribile energia. La serata non è stata priva di polemiche, un elemento frequente nel mondo dello spettacolo. Maionchi, nota per la sua franchezza, ha lodato Diodato, vincitore di Sanremo 2020 con "Fai rumore" e presente anch'egli nello studio, definendolo un "talento mondiale". Questa affermazione ha suscitato una vivace reazione, dimostrando ancora una volta come le sue parole non lascino mai indifferenti.