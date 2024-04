Angelina Mango, live sold out a Milano prima dell’Eurovision: e dal 31 maggio il primo album

Dal palco del Fabrique Milano, dove si è esibita davanti una platea sold out, Angelina Mango ha annunciato la pubblicazione del suo primo album di inediti. Esce, infatti, il 31 maggio ‘poké melodrama’ (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music) e – come il titolo suggerisce – vuole esprimere le tante anime musicali dell’artista pronta a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 in Svezia. Poi, per Angelina si apre un’estate live a cui seguirà il tour indoor nei club. Immagini da Ufficio Stampa