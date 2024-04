Amici 23, ex professore di canto critica Petit: 'l'errore madornale' nella canzone Tornerai

EMBED

Ad Amici 23, uno dei ragazzi più conosciuti e apprezzati è Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia, diciottenne che arriva da Roma e che ha presentato un suo brano inedito, Tornerai: su TikTok ad esprimersi su di lui è stato Luca Jurman, ex professore di canto proprio della scuola di Maria De Filippi, nella quale è stato vocal coach dal 2007 al 2011, contando tra i suoi allievi Marco Carta, Alessandra Amoroso e Valerio Scanu. Ebbene, giudicando un'esibizione di Petit, Luca Jurman ha trovato numerosi errori, stroncandola su tutta la linea. Curiosi di scoprire cos'ha detto? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Photo credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; music by Korben MKdB