Addio al direttore della Caritas di Pesaro, Emilio Pietrelli. Il cordoglio del vescovo: «La sua fede sia di esempio»

PESARO - È morto nella notte il diacono Emilio Pietrelli, presidente della Caritas diocesana. Aveva 70 anni e da tempo combatteva con la malattia. È spirato circondato dall’affetto dei suoi familiari, la moglie Nadia e i figli, nell’ospedale di Muraglia.

«Siamo certi che - scrive il vescovo Sandro Salvucci - come servo buono e fedele è entrato nella gioia del suo Signore. Preghiamo in suo suffragio e per i suoi familiari. La testimonianza di fede e di carità di Emilio nella malattia, in particolare in questi ultimi giorni, è un autentico annuncio pasquale». Domani, giovedì 4 aprile, ore 20 è previsto il santo rosario nella chiesa di Santa Maria dell'Arzilla mentre venerdì alle ore 15 in cattedrale, sarà celebrato il suo funerale.

Pietrelli è stato presidente della Fondazione Caritas Pesaro dal 2016. Ordinato diacono nel 2011, Emilio ha vissuto con grande dedizione e generosità il suo servizio nella Chiesa di Pesaro, con una particolare attenzione ai più poveri e fragili attraverso il ruolo di Direttore della Caritas diocesana.

La sua straordinaria delicatezza, il suo sguardo attento ad ogni persona, la sua passione per la giustizia, il suo impegno generoso per promuovere e consolidare la Comunità sono i doni che attraverso il suo operato quotidiano abbiamo ricevuto e che custodiamo come tesoro prezioso.