Dossier povertà, nelle Marche oltre 14mila famiglie assistite dalla Caritas. Mastrovincenzo (Pd): «La Regione ha dimenticato il welfare»

ANCONA - Oggi è la Giornata Mondiale dei Poveri e per questa ricorrenza la Caritas ha presentato il Rapporto 2023 su povertà ed esclusione sociale in Italia. «Purtroppo - scrive il consigliere regionale del Pd, Antonio Mastrovincenzo - il Rapporto evidenzia una situazione particolarmente difficile anche nelle Marche».

Povertà, il dossier Caritas: oltre 14mila le famiglie assistite nelle Marche

Sono 14.956 le famiglie assistite dalla Caritas nella nostra regione che, in termini percentuali, è la seconda in Italia dopo la Liguria nella triste classifica del numero di famiglie assistite rispetto a quelle residenti (il 2,4%), con una media nazionale che è invece dell'1%.

Mastrovincenzo, nel leggere i dati evidenzia che «le Marche sono ampiamente sopra il dato nazionale per quanto riguarda sia i "nuovi ascolti" nelle strutture Caritas (46,6% rispetto al 45,3%), sia il numero delle persone seguite ormai da qualche anno, segno che da un lato aumentano le richieste di sostegno e dall'altro che molte situazioni di difficoltà si stanno consolidando sempre di più».



«Infine un altro aspetto decisamente allarmante è che nella nostra regione si rivolgono ai Centri di Ascolto persone con bisogni complessi: occupazione, casa, famiglia, salute, immigrazione. Anche in questo, se a livello nazionale le persone che hanno diverse "necessità" sono il 29,5% degli assistiti, nelle Marche sono il 34,8%.

Dietro a questi numeri e a queste percentuali ci sono persone con le loro storie, le loro sofferenze e i loro grandi problemi quotidiani».

Mastrovincenzo (Pd): «Dati allarmanti, la Regione ha dimenticato il welfare»



Un aspetto positivo che emerge invece dal Rapporto è il numero elevato di volontari Caritas nel nostro territorio: 1.126 che, percentualmente, rispetto agli abitanti, è uno tra i più elevati in Italia.

«In questi anni abbiamo avanzato costantemente proposte e sollecitazioni al presidente Acquaroli e all'assessore Saltamartini - rimarca il consigliere regionale del Pd - che invece sembrano aver completamente dimenticato le politiche di welfare.

E' necessario incrementare il Fondo indistinto destinato agli Ambiti Territoriali Sociali che permetterebbe di rispondere ai quei bisogni del territorio che non possono essere canalizzati in finanziamenti già esistenti. Bisogna garantire sostegno per il pagamento delle utenze da parte delle famiglie in difficoltà, prevedere interventi per potenziare organizzativamente e finanziariamente i Servizi Sociali dei Comuni e stanziare risorse adeguate per il sostegno all'affitto, visto il gravissimo taglio del relativo Fondo nazionale da parte del Governo Meloni. Serve un netto cambio di passo prima che la situazione economica e sociale delle famiglie marchigiane peggiori ulteriormente».