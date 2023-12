SAN BENEDETTO - In media, sono più di duemila ogni anno gli accessi al servizio vestiario della Caritas Diocesana. Purtroppo, crescono le difficoltà di chi non riesce ad acquistare autonomamente capi d’abbigliamento o altro materiale per coprirsi.



Così, scende in campo la struttura d’assistenza, operativa in via Madonna della Pietà 111. Ora che entriamo nei mesi più freddi dell’anno, il servizio vestiario ha bisogno del contributo di ogni persona di buona volontà. Non a caso, il sodalizio guidato da Don Gianni Croci ha lanciato l’appello per una raccolta straordinaria. L’azione si concretizzerà domenica prossima (17 dicembre) in occasione dell’Avvento di Carità. Siamo tutti invitati a donare materiale nuovo: coperte, giacconi, maglioni uomo/donna, asciugamani, lenzuola e federe, intimo uomo e donna. Tutto può essere portato nella propria parrocchia di riferimento che poi provvederà a smistare il materiale in Caritas, dove verrà distribuito ai più bisognosi.



C’è poi un’altra iniziativa solidale che coinvolge le parrocchie diocesane. Fino al 30 dicembre, chiunque può comporre un dono, da destinare alle famiglie più povere del territorio. Un pacchetto con all’interno quattro piccoli-grandi regali: qualcosa di caldo (guanti, sciarpa), qualcosa di goloso, un passatempo (parole crociate, colori, giochini) un prodotto per la cura del corpo. Tutto va consegnato in parrocchia con un bell’incarto e con un’etichetta che specifica se si tratta di un dono per uomo, donna, bambino o bambina. Successivamente, il personale di ogni nucleo parrocchiale provvederà alla distribuzione. Spesso, infatti, sono i singoli parroci ad avere il polso della situazione di ogni zona di riferimento, conoscendo le persone o le famiglie più bisognose d’aiuto.



Intanto, dopodomani (domenica 10 dicembre) in vista delle festività natalizie, sarà inaugurato lo “Spazio Caritas” al centro di San Benedetto. Lo “Spazio” sarà aperto, tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19 presso l’ex cinema Delle Palme e resterà fino al 23 dicembre 2023. La Caritas, attraverso questa iniziativa, vuol dare un augurio speciale alla città, condividendo con la comunità tutta le azioni che svolge al fianco di molte persone che sono troppo spesso invisibili e dimenticate. Lo spazio vuole essere un momento di condivisione e sensibilizzazione del lavoro che la Caritas svolge nel territorio della Diocesi. «Il nostro obiettivo - rimarcano dal team di Don Gianni - è quello di coinvolgere tutta la comunità civile nel tendere la mano».