MONTEGIORGIO È soddisfatto Salvatore Mattii, voce storica dell’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, per l’approvazione della Legge Carloni che promuove e sostiene l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo, rilanciandolo con interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani.

I particolari

Legge che prevede l’istituzione di un fondo; un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili; agevolazioni per la compravendita di fondi rustici e con l’ampliamento delle superfici coltivate; il credito di imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione; il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione nel caso di più soggetti confinanti; la vendita diretta e la costituzione di un Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura. “Lo considero - commenta - un grande successo per tutto il settore e per la nostra regione, perché porta il nome di un marchigiano. Ci sono a disposizione 200 milioni per i giovani agricoltori sotto i 40 anni. Auspico tuttavia che, dall’alto del suo ruolo, Carloni ricordi che l’ippica è strettamente connessa all’agricoltura e che c’è bisogno di lavorare insieme per dare la possibilità anche ai giovani che volessero entrare nell’ippica di avere questo contributo. Lui sa bene che l’ippica è agricoltura, cavallo, paglia, fieno, pascolo, maniscalchi, veterinari, università, lavoro».

Il mondo

«Il nostro - ribadisce - è un mondo legato a quello agricolo e lui, come presidente della Commissione Agricoltura alla Camera, lo sa e lo conosce bene. Chiediamo dunque a Carloni di ampliarla anche al nostro settore e di darci una mano a uscire dalla crisi che ci coinvolge. Il governo sta cercando di lavorare bene, e sicuramente un aiuto in tal senso ci farebbe risalire la china».