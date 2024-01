Sant'Elpidio a Mare, auto in sosta carbonizzata dall'incendio: danneggiata anche la casa vicina

SANT'ELPIDIO A MARE - Scoppia l'incendio nella notte: carbonizzata un'auto in sosta, alimentata a metano, e danneggiata la casa vicina: ancora da chiarire le cause del rogo

I vigili del fuoco sono interventi alle ore 4 della scorsa notte a Sant’Elpidio a Mare per l’incendio di un’autovettura alimentata a metano. La squadra di Fermo giunta sul posto ha spento il veicolo in fiamme, parcheggiato a lato della strada, e messo in sicurezza l’auto. Danni anche ai serramenti e alla facciata dell’appartamento al piano terra della palazzina limitrofa.