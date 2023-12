PORTO SAN GIORGIO Settecentomila euro per il PalaSavelli. «Mi sento di esultare per la notizia che abbiamo appreso da Roma - rimarca l'assessore Fabio Senzacqua - : abbiamo ottenuto il finanziamento a fondo perduto per il palazzetto dello sport». La comunicazione dell’esito positivo della partecipazione al bando Sport e periferie 2023, è arrivata direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri. «È un risultato soddisfacente che ci ripaga di quanto prodotto in questi mesi - continua Senzacqua -. Insieme al sindaco Valerio Vesprini ci siamo impegnati fin dal primo momento. L’iter burocratico è stato seguito passo passo, non sono mancati viaggi a Roma per sostenere incontri con i rappresentanti del Dipartimento dello sport, ancor prima della pubblicazione del bando. Erano anni che si parlava di poter riqualificare la struttura più importante e centrale per tutta la provincia».

APPROFONDIMENTI LE FIAMME San Benedetto, vasto incendio tra Santa Lucia e Monte Aquilino: al lavoro più di venti Vigili del Fuoco

I particolari

Il progetto prevede, fra le altre cose, l'efficientamento energetico con un impianto fotovoltaico sul tetto, cappotto esterno e pompa di calore. «I lavori che verranno realizzati ci permetteranno di avere una struttura rinnovata che potrà diventare gestibile ed utilizzabile a tutto tondo per lo sport e per vari eventi: solo 14 Comuni in tutte le Marche (3 nella nostra provincia) sono riusciti a centrare l’aggiudicazione: Porto San Giorgio c’è, abbiamo anche ottenuto il massimo del finanziamento previsto». Anche Vesprini ha espresso la sua soddisfazione: «Questo è un bando che abbiamo prima intercettato e poi centrato in pieno. Opere come quelle previste non potrebbero essere realizzate facendo forza solo sulle risorse del bilancio comunale». L'amministrazione Vesprini, accoglie le feste con due risultato importanti, visto che venerdì è stata anche aperta la nuova piazza del mercato coperto. Sono state rimosse le transenne che delimitavano l'area, sono state depositate delle fioriere che oltre ad abbellire momentaneamente la piazza, servono anche a delimitare l'area oltre e a impedire che vi parcheggino auto. Per lo meno, ora è stato possibile, riaprire l'ingresso a sud in tempo per le festività. La disposizione è soltanto momentanea. Oltre alla disposizione delle fioriere, arrivano anche le panchine, alle quali la ditta provvederà il prossimo mese. Poi verrà rifatto il bagno pubblico che attualmente si apre sulla piazza: verrà ristrutturato e avrà un accesso verso l'interno del mercato con l'adeguamento alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interventi

Seguirà la ritinteggiatura della facciata come da programma. La pavimentazione della piazza è dunque stata ultimata, la stessa pavimentazione verrà inserita all'ingresso nord dopo le feste. Vesprini, con delega ai lavori pubblici, sottolinea che «finalmente si riapre l'entrata sud del mercato coperto. Questo è il primo intervento che facciamo. Sarà una riqualificazione a stralci. La ditta è stata puntuale come aveva detto, con la piazza ultimata per il 22 dicembre. Siamo felici di consegnare un'opera nuova prima di Natale. Il primo intervento non è ancora terminato ma ne seguiranno altri come abbiamo annunciato. Questa struttura sarà un punto di rilievo commerciale per la città».