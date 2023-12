San Benedetto, vasto incendio tra Santa Lucia e Monte Aquilino: al lavoro più di venti Vigili del Fuoco

SAN BENEDETTO Continuano le operazioni di spegnimento del vasto incendio scoppiato a San Benedetto in zona Santa Lucia e successivamente propagatosi in contrada Monte Aquilino. Una ventina i vigili del fuoco all’opera, con rinforzi giunti dai Comandi di Macerata e Fermo.

GUARDA IL VIDEO: Incendio accanto l'autostrada, traffico bloccato. Il video

L'intervento

Nel pomeriggio aveva operato un elicottero proveniente dal Nucleo di Pescara i cui lanci erano stati coordinati dal DOS (direttore delle operazioni di spegnimento) arrivato dal Comando di Ancona. All’opera anche mezzi movimento terra partiti dalla Centrale picena per tracciare sentieri tagliafuoco. Le fiamme vengono attaccate da più fronti con le difficoltà maggiori nei punti non raggiungibili da terra. Sono state abbattute alcune piante in fiamme che minacciavano di cadere sulla A14.