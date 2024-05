Pesaro, incendio al campo sportivo del Muraglia: pioppi in fiamme, vigili del fuoco in azione

PESARO - Incendio, a Pesaro, al campo sportivo del Muraglia Calcio. Pioppi in fiamme, vigili del fuoco in azione poco prima delle 17. Per cause in corso d'accertamente, la lanugine (in grande quantità) che si è ammassata sotto i pioppi che lambiscono il campo sportivo del Muraglia (parcheggio, terreno di gioco, tribuna, spogliatoio e tensostruttura) e un capannone, ha preso fuoco sviluppando delle fiamme che hanno pericolosamente lambito l'area dove in quel momento si trovavano diverse decine di bambini del settore giovanile, con relativi staff, pronti per l'allenamento pomeridiano.

La preoccupazione

Il fumo ha avvolto l'area e ha richiesto l'intervento in massa dei vigili del fuoco per scongiurare che le fiamme intaccassero gli stessi alberi ma anche che si propagassero sulla struttura o, peggio, sul manto sintetico di nuova generazione. Operazioni ancora in corso, l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha tenuto la situazione sotto controllo. Le attività sportive si svolgeranno regolarmente.