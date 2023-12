Esodo da incubo: sbloccato il traffico in A14 dopo l'incendio. Rallentamenti in direzione San Benedetto

GROTTAMMARE Sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Grottammare e S. Benedetto del Tronto verso Pescara, il traffico è in tilt a causa di un incendio esterno al sedime autostradale, che interessa la scarpata all’altezza del km 307+200, in corrispondenza del quale si sono formati oltre 10 km di coda.

L'aggiornamento delle 15.50

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Agli utenti diretti verso Pescara, si consiglia di uscire a Grottammare, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a S. Benedetto del Tronto. Attualmente il traffico transita su due corsie e si registrano 10 km di coda verso Pescara. Agli automobilisti diretti verso Pescara, si consiglia di uscire a Fermo, percorrere la SS16 Adriatica, per rientrare in autostrada al casello di S. Benedetto del Tronto.