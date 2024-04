Rogo in A14, task force per riaprire la galleria entro il 24 aprile: «Sospesi tutti gli altri cantieri del tratto»

PEDASO - Nella galleria Vinci, compresa nel tratto di A14 tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, sono in corso le attività di approfondimento tecnico e di prima messa in sicurezza a seguito dei danni causati dall’incendio divampato dopo l’incidente al km 293 tra due mezzi pesanti e un pullman avvenuto nella mattinata di ieri (giovedì 4 aprile).

«Dopo i primi rilievi effettuati nella notte - si legge in una nota -, i tecnici della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia hanno definito un piano di interventi allo scopo di ripristinare il transito all’interno della galleria Vinci entro la mattinata di mercoledì 24 aprile, grazie all’impegno di una task force che lavorerà su più turni h24 e 7 giorni su 7, per poter agevolare gli spostamenti previsti per il ponte del 25 aprile.

Qualora l’andamento delle lavorazioni lo consentisse, Aspi metterà in campo tutte le risorse possibili per anticipare ulteriormente la data di riapertura del tunnel».

Le attività degli ispettori e dei tecnici di ASPI proseguiranno per questo fine settimana, seguite dall’avvio del programma di lavorazioni a partire da lunedì 8 aprile. Durante tale periodo resterà attivo uno scambio di carreggiata per consentire il transito su una corsia per entrambe le direzioni di marcia.

«Al fine di limitare i possibili disagi generati dal piano di lavori per il ripristino dei danni all’interno della Vinci, Autostrade per l’Italia ha rimosso nella notte tutti gli altri cantieri presenti nel tratto marchigiano della A14, sospendendo pertanto temporaneamente le attività di potenziamento degli impianti nelle gallerie San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano e Castello di Grottammare comprese tra i km 295 e 301».

La direzione di tronco di Pescara di Autostrade ha previsto a supporto degli utenti un potenziamento dei presidi di segnalamento code e di assistenza all’utenza, oltre alla presenza di carri di soccorso meccanico per risolvere tempestivamente eventuali turbative che dovessero generarsi.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.