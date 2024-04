A14, mattina da incubo tra incidente e lavori: arriva l'eliambulanza, 4 feriti. Code per chilometri ma domani riapre in anticipo la galleria Vinci

Risveglio da incubo in autostrada, dove sono state segnalate code per un incidente e per lavori da Ancona Nord fino a Pedaso. Tra Ancona nord e Ancona sud sono state registrate code dai 2 ai 4 km a causa di un incidente e la società che gestisce l'A14 consiglia l'uscita a Loreto in direzione Pescara. Una persona è stata trasportata in ospedale con un codice di media gravità: il soccorso è avvenuto con l'eliambulanza per accelerare le operazioni e intervenire subito sul posto.

La buona notizia: riapre la galleria e lavori sospesi per le feste

«Verrà riaperta dalle prime ore di domani mattina, giovedì 18 aprile, in anticipo di 6 giorni rispetto ai tempi previsti, la galleria Vinci dell'A14 tra Pedaso e Grottammare, danneggiata da un incendio in seguito all'incidente avvenuto lo scorso 4 aprile» è l'annuncio del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

«La riapertura al traffico è stata possibile grazie al lavoro di una squadra di 40 uomini e 25 mezzi messa in campo dalla Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, che ha lavorato ininterrottamente in queste settimane e che ringrazio per aver reso possibile in tempo stretti il ripristino dell'opera - rimarca il presidente - Con la riapertura della Galleria Vinci, si avvia il periodo di sospensione dei cantieri lungo il tratto marchigiano, che partirà dalla ore 6 di domani e proseguirà fino alle ore 22 di lunedì 6 maggio, al fine di agevolare gli spostamenti per le festività del 25 aprile e del 1 maggio».

Task force di oltre 40 uomini per garantire la rimozione dei cantieri per i ponti di primavera







La riapertura al traffico è stata possibile grazie all’impegno della task force messa in campo dalla Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, composta da 40 uomini e 25 mezzi d’opera, che hanno lavorato su più turni h24 e 7 giorni su 7. Con la fine delle attività nella galleria Vinci - e grazie al supporto delle Istituzioni Regionali e locali - si avvia pertanto il lungo periodo di sospensione dei cantieri permanenti lungo il tratto marchigiano, che partirà dalla ore 6 di domani e proseguirà fino alle ore 22:00 di lunedì 6 maggio, al fine di agevolare gli spostamenti per le festività del 25 aprile e del 1 maggio.



In seguito all’incendio nel fornice Sud della galleria, e sulla base degli esiti di ispezioni approfondite, Aspi ha avviato un intensivo programma di lavorazioni per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, che ha previsto, dopo una prima bonifica dello strato superficiale danneggiato, l’installazione di un rivestimento provvisorio realizzato mediante l’installazione di 57 centine in acciaio e di 1400 metri quadrati di rete elettrosaldata.

Incidente in A14, quattro feriti e code per chilometri

Le attività di ripristino hanno riguardato, inoltre, l’impianto di illuminazione, con l’installazione di una nuova line per 800 metri, e l’impianto radio, per 400 metri, oltre alla ripavimentazione della galleria stessa per 200 metri e la riverniciatura dei piedritti. Questo intervento permetterà di mantenere in sicurezza la galleria per tutto il periodo di esodo estivo, al termine del quale sarà finalizzato e programmato il piano di lavorazioni definitive.

Nello schianto, tra un furgone e due auto, avvenuto questa mattina sono state rimaste coinvolte quattro persone. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 al km 225 tra Ancona nord e Loreto direzione Taranto. Con l'eliambulanza sono sopraggiunte anche la Croce Gialla, la Croce Rossa, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco. La dinamica al vaglio della polizia autostradale. Ovviamente questo ennesimo incidente sul tratto marchigiano dell'A14 ha congestionato ancora di più il traffico. Code di 2 chilometri, infatti, sono state poi tra Pedaso e Grottammare per lavori.

Aggiornamento ore 15

Tra San Benedetto e Pedaso ancora 1 km di coda per lavori in direzione coda.

Aggiornamento ore 10

Il traffico è tornato normale tra Ancona nord e Loreto, mentre si registrano sempre code tra Pedaso e Grottammare per lavori.

Aggiornamento ore 9.30

Autostrade per l'Italia segnala un chilometro di coda tra Ancona sud e Loreto, ma questa volta per lavori. La strada dunque dovrebbe essere stata liberata dai mezzi coinvolti nell'incidente. Un altro chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare.