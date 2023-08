PESARO - L’operazione vecchio palas si muove adesso su tre direttrici, l’una collegata alle altre. La prima, quella storica, è il completamento della riqualificazione della struttura di viale dei Partigiani per la primavera del 2024. Per intenderci, prima del voto. Il cantiere è aperto e sta procedendo anche in periodo di ferie: al lavoro ci sono le tre società che hanno vinto l’ultimo appalto e che devono portare a per termine la ristrutturazione con il miglioramento statico delle strutture portanti insieme all’impiantistica. Un investimento per la parte restante di 3,5 milioni di euro e che alla fine porterà il conto finale a sopra i 10 milioni.

L’idea dell’Amministrazione



Poi c’è il bando d’asta pubblicato giusto ieri con cui il Comune ricerca due concessionari per gestire la parte del palazzetto che si affaccia su viale Marconi con due attività: un bar e un negozio legato ai prodotti alimentari. L’idea è quella di far concludere i lavori dei due locali, ora allo stato grezzo, ai concessionari che ne avranno la gestione per 9 anni scomputando l’importo del canone mensile. La terza direttrice, infine, che mira a valorizzare sia il risultato finale della riqualificazione, ovvero il futuro auditorium Scavolini da 2000 posti, sia le attività private che ne saranno satellite, è la realizzazione di una piazza ex novo, una piazzetta ciclopedonale per la parte del palazzetto che si affaccia su viale Marconi nel tratto compreso tra viale della Vittoria e viale dei Partigiani. La giunta pensa dunque a una nuova piazza per la città tanto che ieri ha approvato il progetto esecutivo di rigenerazione.

«È un intervento che rafforza la pedonalizzazione “forzata” che abbiamo vissuto in questi 2 anni di cantiere e che sostituirà a macchine e rumore, una piazzetta verde e perfettamente accessibile» spiega Riccardo Pozzi, assessore al Fare. «La chiusura del tratto compreso tra viale del Partigiani e la statale 16 - continua Pozzi – non ha creato ripercussioni negative in termini di flussi, viabilità e soprattutto vivibilità dell’area. Questo ci ha sostenuto nell’idea di ripensare a questo luogo, di trasformarlo in spazio pedonale, e in una nuova porta tra la zona mare e il centro storico, collegato fino a piazzale Primo Maggio. Sarà verde e fruibile anche alle bici e, cosa non secondaria, sarà un plus per le attività che insisteranno al piano terra del palazzetto».



L’attrattività



Attività oggetto dell’avviso pubblico emesso ieri dall’Amministrazione per la concessione dei locali commerciali dell’Auditorium Scavolini «che daranno ulteriore slancio all’attrattività del futuro palazzetto, i cui lavori stanno proseguendo a buon ritmo» aggiunge l’assessore. Il progetto di “piazza Marconi” è stato candidato dall’Amministrazione comunale a un bando della Regione Marche «che prevede la possibilità di riqualificare marciapiedi e ciclabili andando a intervenire anche sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Se lo intercetteremo, otterremo un finanziamento importante che darà velocità alla realizzazione dell’opera» ha concluso Pozzi. Il costo del progetto è di 450mila euro.



Nel dettaglio



Se il Comune riuscirà a intercettare il bando della Regione potrebbe ottenere un contributo importane, di quasi 300mila euro, 292mila euro per la precisione, e pertanto la parte di cofinanziamento spettante all’Amministrazione sarebbe di 158mila euro. Il progetto di restyling riguarderebbe millesettecento metri quadri di superficie con la rivisitazione della viabilità carrabile fra viale Marconi e limitrofe. Il disegno esecutivo è dell’architetto Eros Giraldi e del geometra Davide Petrolati del servizio Lavori Pubblici. La piazzetta avrà anche l’obiettivo ricordano gli assessori Riccardo Pozzi (Opere Pubbliche) ed Enzo Belloni (Mobilità) di mettere in sicurezza un incrocio già pericoloso. Prima dell’avvio del cantiere del vecchio palas quell’intersezione con la statale era ritenuta infatti fra le più pericolose, teatro di incidenti anche mortali. Con il tratto ciclabile di collegamento poi, verranno anche rifatti tutti i marciapiedi oggi completamente degradati. Verranno mantenute le alberature esistenti.

Niente barriere

La pavimentazione ipotizzata sarà in granigliato colorato per distinguerla da altri percorsi pedonali e piazze della zona mare, da viale della Repubblica a piazzale D’Annunzio. E fra gli attraversamenti pedonali e l’accesso al nuovo hangar ci saranno rampe e scivoli anti barriere architettoniche e guide tattili a pavimento, sull’esempio di viale della Repubblica per le disabilità sensoriali. Infine, una nuova illuminazione. Sulla carta la durata del cantiere sarà di 4 mesi.

Letizia Francesconi

