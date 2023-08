Pesaro, il bullo della baby gang spacciava ai ragazzini: 17enne arrestato con un kg di hashish

PESARO - Spaccio tra giovanissimi, arrestato pusher di 17 anni con circa 1 chilogrammo di hashish. Italiano, residente a Pesaro, era il punto di riferimento di tanti ragazzini. Un giovane già noto alle cronache e alla Polizia per via di atti di vandalismo e per alcuni fatti di cronaca legati alle baby gang di Piazza Redi, Villa San Martino e Pantano.

I poliziotti, sono andati nella sua abitazione. Alla loro vista, il minore si è mostrato subito collaborativo e ha consegnato un primo quantitativo di sostanza, consistente in 2 “panetti” di hashish, che teneva nel comodino della sua stanza, assieme ad un bilancino e ad un altro pezzo dello stesso stupefacente. Comunicatogli che avrebbero proceduto a perquisizione domiciliare, il minore ha consegnato anche uno zainetto in cui erano contenuti altri 9 “panetti” di hashish e materiale per il frazionamento, per un quantitativo totale superiore ad 1 kg.