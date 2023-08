Fermo, un caso di stalking e due di maltrattamenti: ammoniti tre uomini violenti

FERMO - Un caso di stalking e due di violenza domestica, sempre con donne come vittime, ilQuestore di Fermo ha emesso nei giorni scorsi 3 provvedimenti di ammonimento. di cui uno per “Stalking” e gli altri due per violenza domestica. Bal 1 gennaio ad oggi, il Questore ha emesso ben 27 provvedimenti di ammonimento per “Stalking” e violenza domestica superando così il numero totale di provvedimenti emessi nei 12 mesi del 2022, che erano stati 25.

Il primo provvedimento ha riguardato un cittadino mediorientale residente in una città del nord Italia che, dopo aver conosciuto una coetanea della stessa etnia, ma residente del fermano, aveva intrapreso con la stessa una relazione amorosa di tipo esclusivamente virtuale.

Una volta che la ragazza aveva deciso di interrompere il rapporto, l’uomo non accettando la decisione, cominciava a bersagliarla di messaggi a tutte le ore del giorno e della notte, molti di questi messaggi rivestivano carattere minaccioso in quanto l’uomo paventava di divulgare ai genitori della ragazza, di stretta religione musulmana, il contenuto delle loro conversazioni nonché’ alcune foto intime della stessa, situazione che avrebbe potuto esporla a gravi ritorsioni in considerazioni dei precetti religiosi della famiglia di origine.

Tolentino, cade dalla scala mentre sistema la canna fumaria: 57enne grave ​soccorso dall'eliambulanza

Gli altri due ammonimenti sono stati emanati per violenza domestica. Il primo caso riguarda un uomo che si era reso responsabile di una aggressione in casa ai danni della convivente a causa di vecchi rancori e ruggini mai sopite anche per ragioni di carattere generazionale per la notevole differenza di età tra i due. Nel corso della convivenza, che durava da quasi 8 anni, la donna ha raccontato che le discussioni passate spesso a vie di fatto, con percosse e spinte, erano state numerose contribuendo a creare un clima all’interno delle mura domestiche molto pesante. Nel secondo caso di violenza domestica, il provvedimento ha riguardato una coppia di ex coniugi separatasi da poco in lite continua per la gestione della figlia minore. Anche in questo caso vittima delle aggressioni è stata una donna che più volte aveva dovuto richiedere l’intervento delle forze di polizia per le aggressioni subite dall’ex marito negli ultimi tempi e che sono continuate anche dopo la separazione avvenuta di recente.